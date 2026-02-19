Verissimo, ospiti del 21 e 22 febbraio 2026: Silvia Toffanin faccia a faccia con la sua “copia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il weekend di Verissimo del 21 e 22 febbraio 2026 porta nel salotto di Silvia Toffanin nuove storie, ritorni attesi e interviste che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Il programma di Canale 5 continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del fine settimana, grazie alla capacità della conduttrice di alternare leggerezza, emozione e racconto personale.

Le due puntate si preannunciano ricche di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della televisione e della cultura pop. Chi vedremo in studio? Quali momenti caratterizzeranno il sabato e la domenica? E come seguirli anche in streaming? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 21 febbraio 2026

La puntata di sabato mantiene il ritmo vivace che caratterizza tradizionalmente l’appuntamento del weekend. Tra gli ospiti più attesi c’è Vincenzo De Lucia, imitatore napoletano che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con le sue trasformazioni. La sua imitazione di Silvia Toffanin, diventata virale durante l’ultima edizione di This Is Me, ha creato un divertente gioco di specchi che ora approda direttamente nello studio di Verissimo.

De Lucia, classe 1987, ha costruito la sua carriera tra teatro, regia e scrittura, ma è con le imitazioni femminili che ha trovato la sua cifra più riconoscibile. Il Premio Alighiero Noschese, ricevuto nel 2009, ha segnato l’inizio di un percorso che lo ha portato a interpretare figure come Maria De Filippi, Mara Maionchi e Franca Leosini. La sua presenza a Verissimo promette momenti di leggerezza e un confronto diretto con la conduttrice, che non ha mai nascosto di apprezzare il suo talento.

La redazione sta definendo gli altri ospiti del sabato, ma l’impostazione della puntata lascia intuire un mix di racconti personali e attualità televisiva, con spazi dedicati ai protagonisti delle nuove produzioni in arrivo sulle reti Mediaset.

Gli ospiti di Verissimo di domenica 22 febbraio 2026

La domenica di Verissimo assume un tono più intimo, come spesso accade nelle puntate che chiudono il weekend. Silvia Toffanin guida conversazioni che toccano temi familiari, percorsi di vita e momenti di svolta.

Domenica 22 febbraio a Verissimo, Andreas Muller torna nel salotto di Silvia Toffanin dopo giorni in cui il suo nome è finito al centro dei social. Il ballerino, legato sentimentalmente a Veronica Peparini, ha pubblicato un video molto diretto rivolto agli hater che continuano a colpire la sua famiglia.

Il punto che lo ha fatto esplodere riguarda soprattutto le critiche rivolte alle figlie della coreografa, che lui considera parte integrante della sua vita.

Dove vedere Verissimo: diretta, repliche e streaming

Verissimo va in onda ogni sabato e domenica su Canale 5, con la conduzione di Silvia Toffanin. Chi non può seguire la diretta ha a disposizione Mediaset Infinity, dove le puntate sono disponibili sia in streaming sia in replica. La piattaforma permette di recuperare interviste, speciali e momenti che hanno fatto discutere, offrendo la possibilità di rivedere tutto quando si preferisce.

L’accesso è semplice da smartphone, tablet, smart TV o computer, così da non perdere nessuno degli ospiti del weekend. È un modo immediato per restare aggiornati sulle storie raccontate nel salotto di Verissimo e seguire da vicino i protagonisti delle due puntate del 21 e 22 febbraio 2026.