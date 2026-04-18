Affari Tuoi doppio successo per Lisa che trova Gennarino e intasca un ricco assegno: Caterina Balivo da De Martino

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata del 18 aprile di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha giocato insieme alla giovane rappresentante del Friuli-Venezia Giulia. La ragazza si è trovata a vivere una partita non particolarmente fortunata, anche se, all’inizio, tutto sembrava scorrere con leggerezza, quasi come se la strada fosse già tracciata verso un lieto fine. Accanto a lei, per tutta la durata del gioco, sua madre Valeria, presenza discreta ma fondamentale. Il conduttore è rimasto molto colpito dalla mamma della concorrente per un motivo in particolare.

Chi è Lisa, la concorrente di Affari Tuoi del 18 aprile 2026

Lisa viene da Staranzano, un piccolo centro in provincia di Gorizia, e lavora in un’agenzia di marketing e comunicazione. Al suo fianco c’era mamma Valeria, 48 anni portati con naturale eleganza, tanto da catturare subito l’attenzione del conduttore. “Diremo quello che tanti staranno pensando e che vi sentirete dire molto spesso: sembrate sorelle”, ha commentato con un sorriso. Valeria lavora come operatrice sugli scuolabus, una quotidianità fatta di cura e responsabilità.

Conquista il jackpot di Gennarino

L’avventura di Lisa è iniziata con il pacco numero 14. Nei primi tre tiri è riuscita a trovare il tenero Gennarino, conquistando un jackpot di 3.000 euro. L’inizio sembrava promettere bene: con una certa sicurezza ha eliminato diversi pacchi blu, lasciando spazio all’ottimismo. Quando le è stato proposto di cambiare numero, Lisa ha seguito l’istinto. Ha lasciato il 14 per il 10, scoprendo poco dopo di aver abbandonato appena 50 euro. Una scelta che, in quel momento, ha saputo di piccola vittoria. Ma ad un tratto, la musica è cambiata.

Trova il Pacco Nero ma si ferma all’offerta: il lieto fine di Lisa

Proseguendo, Lisa ha visto svanire lentamente le cifre più alte, come sogni che si dissolvono appena si prova ad afferrarli. Alla fine si è ritrovata con due sole possibilità: un Pacco Nero e uno blu da 100 euro. Quando il Dottore ha messo sul tavolo un’offerta da 22.000 euro, la tensione si è fatta palpabile. Dopo un attimo sospeso, Lisa ha scelto di accettare.

Poco dopo è arrivata la conferma: nel suo pacco c’era il Pacco Nero dal valore di… 100 euro! Una rivelazione che ha dato ancora più valore alla decisione presa dalla concorrente. Così, Lisa è tornata a Staranzano con un totale di 25.000 euro e, soprattutto, con il ricordo vivido di un’esperienza intensa, fatta di emozioni, scelte e piccoli grandi battiti del cuore. La puntata si è conclusa con l’ospitata di Caterina Balivo. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi è iniziato prima: Laura ed Enzo tornano a casa con 47.500 euro