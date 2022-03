Verdi Manfredonia: ”Necessario piantare nuovi alberi in cittá”

La pineta di Siponto è stata piantumata negli anni 50. Oggi gli alberi di pino d’aleppo più vecchi hanno un’età di oltre 70 anni. Questi pini appartengono ad una specie pioniera che non dura secoli, per di più quando è vicina al mare e soffre per i venti impetuosi. Ciò detto è naturale che ogni anno qualche esemplare si inclini pericolosamente o gli si spezzi qualche grossa branca.

Per cui qualche intervento va sempre previsto.

Però, per ogni albero adulto che viene eliminato, ne vanno sempre previsti diversi in sostituzione. Non è per moda o per una scelta verde, ma per salvaguardare il resto della pineta. Un bosco litoraneo che deve resistere ai venti ha bisogno di tanta chioma che ne riduca la forza. Gli interventi di piantumazione sono stati solo 2: uno circa 20 anni fa e uno 4 anni fa.

Riteniamo che siano pochi e che un lavoro di ripiantumazione vada eseguito al più presto. L’area della pineta ha al suo interno una zona archeologica che andrebbe valorizzata. Le fonti di finanziamento ci sono. Occorre progettare e realizzare una valorizzazione di quell’area, impedendone il degrado che oggi sta vivendo.