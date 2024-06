Verdi Manfredonia: “Ci auguriamo che la scelta degli assessori sia di Domenico La Marca”

Leggiamo post più o meno divertenti sul toto assessori.

Noi non crediamo si debba lavorare utilizzando il vecchio “manuale Cencelli” (per chi non lo sapesse, nella prima repubblica erano i principi su cui si basava la ripartizione dei ministeri tra i partiti e le correnti interne).

Secondo noi esistono alcuni principi imprescindibili:

1. quando si presentano candidati occorre presentare un curriculum che ne dimostri la competenza e la disponibilità.

2. sceglie tutti liberamente il sindaco, anche esterni, senza limiti ed anche per incarichi a tempo determinato (ad esempio fino all’approvazione del PUG…).

Ci auguriamo sia la scelta di Domenico La Marca – Sindaco.

3. Se si dovessero ripartire le posizioni di governo in giunta sulla base del numero di consiglieri, allora il sindaco deve essere libero almeno di scegliere gli assessorati da assegnare sulla base del principio della competenza.

Verdi Manfredonia