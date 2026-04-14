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Verdi di Manfredonia: “La nostra città non viene invasa da immigrati pericolosi, ma da persone”

Con riferimento a quanto affermato da esponenti politici e non, in ordine al progetto di alloggio temporaneo di richiedenti asilo politico nella città di Manfredonia e importante spiegare quanto segue :

1) Il soggetto arrestato dalla polizia non è un rifugiato ed ha problemi psichiatrici.

2) I rifugiati sono persone fuggite dalle guerre, perseguitati nei loro paesi ed a rischio di morte. Vengono accolti in Italia e solo dopo un lungo e attento vaglio del Tribunale, acquistano il diritto a rimanere in Italia, protetti.

3) Il comune di Manfredonia non è parte del protocollo che viene sottoscritto tra Prefettura e Caritas e non rilascia nessuna autorizzazione e non percepisce un euro e non spende un euro.

4) I rifugiati sono stati da sempre collocati nella città di Manfredonia, durante il periodo di governo di diverse amministrazioni, con gli stessi numeri ed inseriti in progetti, nelle scuole, nelle associazioni.

Vogliamo quindi chiedere ai cittadini di cessare ogni contestazione, perché le informazioni date sono false e tendenti a fomentare atti razzisti ed odio senza alcun fondamento.

La nostra città non viene invasa da immigrati pericolosi, ma da persone, che, a detta di magistrati, sono dovuti fuggire per salvarsi la vita.

Non c’è nessuna emergenza e i numeri delle persone che verranno alloggiate temporaneamente a Manfredonia è pari a quelli che in passato sono stati ospitati.

La nostra Costituzione, prevede il dovere per lo Stato Italiano, di salvare chi fugge dalle guerre.

L’unica protezione che dobbiamo ai cittadini di Manfredonia è da chi fomenta l’odio ed evitare assurde contrapposizioni con i richiedenti asilo.

Razzismo e xenofobia non sono valori che appartengono alla nostra civiltà e siamo solidali con il sindaco e il vescovo che sono stati attaccati in modo vergognoso e calunnioso.

Siamo certi che alla luce di queste precisazioni i cittadini Manfredoniani continueranno ad accogliere, come da decenni hanno fatto, i rifugiati da tutte le guerre.

Guardate negli occhi chi verrà a Manfredonia troverete i volti degli italiani che fuggivano dal regime fascista e che trovavano rifugio all’ estero.

L’asilo è un diritto umano fondamentale e noi di Europa Verde vogliamo che venga garantito.

Europa Verde – Verdi di Manfredonia