[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valentino: “Manfredonia ai vertici delle graduatorie regionali sull’ambiente”

Il Comune di Manfredonia si colloca ai primi posti nelle graduatorie regionali relative ai finanziamenti per interventi di rigenerazione ambientale, ottenendo importanti risorse destinate alla tutela e valorizzazione del territorio.

In particolare, due progetti presentati dall’Amministrazione comunale sono stati ammessi a finanziamento, ciascuno per un importo pari a 1 milione e 100 mila euro, nell’ambito di programmi strategici promossi dalla Regione Puglia. Gli interventi interesseranno l’area compresa tra Siponto, Ippocampo e le Lagune sipontine, con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli ecosistemi, migliorare la qualità del paesaggio e accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici.

Nel dettaglio, il Comune di Manfredonia ha conseguito il primo posto nel bando relativo alla Rete Ecologica Regionale, con un progetto di riqualificazione che coinvolge la foce del Candelaro, i prati allagati dell’area dell’Oasi Laguna del Re e la Laguna di Ippocampo. Inoltre, si è classificato al sesto posto, su un totale di 116 proposte, nel bando dedicato alle infrastrutture verdi urbane e periurbane, con interventi previsti nella Pineta di Siponto, lungo il canale delle acque basse del polder, nell’area archeologico-naturalistica dell’antica Siponto e nell’Oasi Laguna del Re.

Ulteriore risultato positivo è rappresentato dall’ottavo posto nella graduatoria relativa alla riqualificazione ecologica della fascia costiera, che potrà consentire l’accesso al finanziamento in caso di scorrimento.

«Questo risultato premia un lavoro di programmazione attento e coerente, costruito con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale e sviluppo sostenibile del territorio», dichiara l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino. «Intervenire sulle nostre aree umide e sui sistemi naturali significa investire sulla qualità della vita, sulla sicurezza ambientale e sulla capacità della città di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici».

Un ringraziamento agli uffici del Comune di Manfredonia e, in particolare, alla dott.ssa Pompea Talamo e all’ing. Francesco Damiano, che hanno seguito il lavoro amministrativo legato al progetto finanziato da 1 milione e 100 mila euro, e ai progettisti Antonello D’Ardes, Matteo Orsino e Vincenzo Rizzi per la qualità della progettazione.

L’Amministrazione comunale prosegue il proprio impegno nella costruzione di politiche orientate alla sostenibilità e alla salvaguardia del patrimonio ambientale.

Rita Valentino – Assessore Comune di Manfrredonia