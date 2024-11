Valente sul Natale a Manfredonia: “La riapertura del LUC rappresenta un momento importante per la città”

Con grande entusiasmo, abbiamo oggi annunciato il programma natalizio ‘Manfredonia Christmas Dream’, frutto di una collaborazione intensa tra l’amministrazione comunale, le associazioni e i commercianti del nostro territorio. Un lavoro condiviso che ha permesso di costruire un cartellone ricco di iniziative capaci di rispondere alle esigenze di tutte le fasce della popolazione.

Nel cuore di questo progetto, spiccano gli allestimenti che renderanno Manfredonia ancora più suggestiva e accogliente. In Piazza del Popolo, il presepe con le imponenti statue in cartapesta sipontina sarà un omaggio alle nostre tradizioni artigianali. Al LUC, la casa di Babbo Natale, impreziosita anch’essa da installazioni in cartapesta, offrirà un’esperienza unica per le famiglie, pensata per incantare grandi e piccoli. La riapertura del LUC rappresenta un momento importante per la città, un primo passo verso il nostro obiettivo per il prossimo anno: farne un presidio stabile a disposizione delle associazioni e della comunità.

Il programma, inoltre, darà spazio a mercatini di prodotti tipici locali, che ogni fine settimana in Largo Diomede metteranno in risalto le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Eventi musicali, presepi viventi, laboratori esperienziali, mostre, giochi medievali e visite guidate completeranno l’offerta, trasformando Manfredonia in una destinazione ideale per vivere le festività natalizie tra cultura, tradizioni e buon cibo.

Questo cartellone non è solo una serie di eventi, ma dimostra come la collaborazione tra realtà del territorio possa creare opportunità di incontro e condivisione, valorizzando la nostra identità e il benessere della comunità.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno deciso di partecipare e contribuire con entusiasmo, dimostrando quanto il dinamismo e l’impegno del nostro territorio possano fare la differenza.

Maria Teresa Valente