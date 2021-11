Valente: “Presto incontro per decidere l’atteggiamento da assumere in occasione del ballottaggio”

Con le elezioni del 7 novembre si è concluso un percorso duro e ricco di emozioni. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me come candidato sindaco e che hanno scelto le candidate ed i candidati delle liste CON Manfredonia e MD, che insieme a me hanno remato controcorrente dal primo all’ultimo giorno. Non è stato semplice dover giocare continuamente in difesa contro i falsi pregiudizi che volevano relegarci in un angolo, ma alla fine siamo riusciti a dimostrare che coerenza e lealtà vengono premiati.

Ci tengo ad evidenziare che le preferenze ottenute da CON Manfredonia hanno attestato la lista a mio sostegno come sesta sulle venti che si sono presentate alle elezioni e questo è stato un risultato eccezionale. Nelle prossime ore con candidati e simpatizzanti terremo un incontro congiunto ai dirigenti di CON e MD per definire le basi su cui decidere unitariamente quale atteggiamento assumere in occasione del ballottaggio che si terrà il 21 novembre.

Le liste CON e MD non vogliono sottrarsi dal confronto e intendono scegliere l’opzione che sappia meglio interpretare e condividere i punti del programma elettorale che ha portato alla nostra discesa in campo. Decideremo con coraggio e con trasparenza nell’esclusivo interesse di Manfredonia.

Maria Teresa Valente

Coalizione CON MANFREDONIA e MD