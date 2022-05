Vaiolo delle scimmie, “Nessun allarme”

“Nessun allarme. Il cosiddetto ‘vaiolo delle scimmie’ non è una nuova malattia e, ripeto, non deve destare allarme, ma grande attenzione”.

Sono le parole del direttore generale dello Spallanzani, dott. Francesco Vaia, che ha aggiunto: “Le tre persone ricoverate attualmente presso il nostro ospedale con infezione confermata da virus Monkeypox sono tre giovani uomini che non riferiscono contatti tra loro, anche se due riportano un viaggio alle Canarie, dove recentemente è stato segnalato un caso di questa malattia. Mentre il terzo ha riferito un viaggio a Vienna. Tutti e tre sono in discrete condizioni di salute, hanno un ingrossamento di alcune ghiandole linfatiche, che appaiono dolenti, e la comparsa di un numero limitato di piccole pustole cutanee localizzate. Una sola ha presentato una febbre di breve durata”.

Anche il direttore scientifico della Società Italiana di Malattie infettive e tropicali ha dichiarato che “siamo in una situazione di assoluta tranquillità: Ci sono pochissimi casi in tutto il mondo. E tutti i casi che ci sono stati in letteratura si sono autolimitati, non ci sono state grandi epidemie”.