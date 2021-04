Vaccini: Financial Times cita Puglia come esempio negativo

In un articolo sulle difficoltà della campagna vaccinale in Italia, il quotidiano londinese Financial Times cita la Puglia come esempio negativo.

“La Puglia è forse il miglior esempio – scrive il quotidiano economico – del sistema disfunzionale delle vaccinazioni” in Italia con “il 98% delle persone tra i 70 e i 79 anni che ancora, alla fine della settimana, aspettavano la prima dose, così come quasi metà degli over 80”.

“Numeri negativi che – si legge nell’articolo – evidenziano la sfida che sta affrontando il primo ministro Mario Draghi e di come il suo governo sta tentando di riparare agli errori del precedente governo, per garantire che le forniture limitate di vaccini vadano agli anziani e ai più vulnerabili il più rapidamente possibile”.