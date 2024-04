Uomini e Donne, un’ex dama è tornata single: era stata chiesta in moglie

Una coppia nata all’interno di Uomini e Donne si è detta addio. Ad annunciare la novità è stata l’ex dama attraverso un’intervista rilasciata nel corso di una diretta social con Fralof. Si tratta di Paola Ruocco che ha annunciato la fine della storia d’amore con Daniele Lizzeri. La donna era stata molto criticata all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, tanto da rendersi protagonista di aspri scontri con Tina Cipollari e Gianni Sperti. A Fralof, l’ex dama di Uomini e Donne ha affermato: “Per quanto mi riguarda ti posso rispondere io. Come tante relazioni, possono finire, la nostra è finita”. I due si sono lasciati lo scorso febbraio ma solo adesso è stata annunciata la novità.

Uomini e Donne, Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati

Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati. La coppia nata all’interno di Uomini e Donne non stanno più insieme dallo scorso febbraio. A Fralof, l’ex dama ha riferito di cercare un uomo che faccia i fatti e non le parole, tanto da dichiarare: “voglio una persona che si prenda le responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo”. Sembra essere conclusasi definitivamente la storia tra i due protagonisti del dating show. Non è la prima volta che Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si lasciano. La coppia si era ritrovata lo scorso settembre dopo una lunga vacanza insieme. In quell’occasione, l’uomo le aveva regalato un anello in quanto voleva chiederla moglie. Una proposta di nozze che era stata rifiutata dall’ex dama, la quale in un’intervista aveva già messo in luce che c’erano alcuni lati del carattere di Daniele che non riusciva ad accettare.