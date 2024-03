Uomini e Donne anticipazioni: Pierpaolo lascia la trasmissione? L’intervento di Gianni Sperti

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne che i telespettatori potranno vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi darà spazio ai protagonisti del trono classico e in particolare ad Ida Platano. La tronista porterà in studio una torta di compleanno per festeggiare Mario. La conduttrice poi manderà in onda un’esterna tra la donna e Pierpaolo. In questo frangente, i due discuteranno animosamente. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che una volta tornati in studio Pierpaolo regalerà un mazzo di rose ad Ida per riappacificarsi con lei. La donna non esiterà a perdonare il suo corteggiatore.

Uomini e Donne anticipazioni: Gianni Sperti impedisce a Pierpaolo di lasciare la trasmissione

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in televisione rivelano che Ida Platano si rifiuterà di ballare con Mario e Pierpaolo. Proprio quest’ultimo a questo punto deciderà di lasciare lo studio per andarsene. Gianni Sperti a questo punto correrà nel dietro le quinte per parlare con il corteggiatore che alla fine deciderà di tornare in studio. Inoltre, grande attenzione verrà catalizzata dalla scelta di Brando. Il tronista deciderà tra Raffaella e Beatriz dopo 6 mesi di trono. In dettaglio, Beatriz scoppierà a piangere quando Brando le comunicherà di non essere la scelta. Difatti, il giovane sceglierà Raffaella dichiarando queste testuali parole: “Non ti ho scelta con la testa ma con il cuore”. Alla fine, i due si baceranno con trasporto sotto una pioggia di petali rossi.