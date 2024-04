Uomini e Donne: Sossio Aruta svela il motivo della rottura con Ursula Bennardo

Sossio Aruta ha rilasciato alcune dichiarazioni infuocate dopo la fine della sua relazione con Ursula Bennardo nonché madre di sua figlia Brando. In questi anni la coppia ha vissuto momenti di grande difficoltà e di profonda crisi fino a lasciarsi dopo il Natale. Addirittura, alcuni avevano ipotizzato che l’ex dama di Uomini e Donne avesse tradito l’ex calciatore. In realtà le cose non sono andate così tanto che Sossio ha smentito categoricamente di essere stato tradito dalla madre di sua figlia. Nonostante questo, i rapporti con la sua ex compagna sono pessimi. L’uomo si è tolto qualche sassolino dalle scarpe spiegando che secondo lui Ursula non ha mai provato amore nei suoi confronti. Infatti, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha dichiarato: “Sono stato preso in giro e illuso, l’amore è un’altra cosa”.

Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati perché litigavano sempre

L’ex calciatore inoltre ha svelato il motivo per il quale la storia con Ursula Bennardo sarebbe giunta al capolinea. Sossio Aruta ha ammesso che litigavano sempre dove la colpa era sempre sua. Infatti, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha dichiarato: “Se avesse ammesso il 50% saremo ancora insieme.” L’uomo inoltre ha aggiunto che l’ex compagna non vuole tornare insieme definendolo addirittura un nemico. Parole che hanno ferito moltissimo Sossio, tanto da dichiarare: “Mi ha vissuto con questa idea. Non ho parole”. L’uomo infine ha espresso il suo rammarico per avergli tolto la possibilità di poter crescere sua figlia Bianca tutti i giorni.