Sossio Aruta è stato tradito da Ursula Bennardo? Parla l’ex cavaliere di Uomini e Donne

Sossio Aruta è stato uno dei cavalieri più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. L’uomo è uscito dal programma insieme ad Ursula Bennardo dalla quale ha avuto una bambina. Purtroppo la storia d’amore è finita per incomprensioni insanabili, tanto che i due si lanciano spesso dardi velenosi a vicenda. Di recente l’ex cavaliere di Uomini e Donne è finito al centro del gossip per un rumors che ha voluto smentire seccamente per non dare adito a speculazioni. L’ex calciatore ha smentito categoricamente che Ursula Bennardo possa averlo tradito sottolineando che la sua ex è una persona seria. Sossio è apparso molto infastidito dalle parole che sono circolate dopo un suo post che lo raffiguravano insieme a sua figlia. Nel post su Instagram si leggevo le seguenti parole: “Io e te non ci tradiremo mai.”

Uomini e Donne, Sossio Aruta smentisce di essere stato tradito da Ursula Bennardo

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rotto il silenzio inseguito alle critiche piovute dopo la pubblicazione di un post in cui sembrava fare riferimento ad un possibile tradimento da parte di Ursula Bennardo. Sossio Aruta ha preso la parola dichiarando: “Sono notizie fake, non c’è stato nessun tradimento. Non intendevo il tradimento fisico. Siamo stati fedeli per sei anni. Sono tutte stron**ate. Smentisco categoricamente”. Insomma, l’ex cavaliere del trono over ha smentito di essere stato tradito dall’ex compagna con la quale ha avuto il quarto figlio visto che è già padre di tre figli nati da un matrimonio precedente. Giorni fa anche Ursula aveva parlato della vicenda ammettendo che non c’erano margini di riconciliazione tra lei e il padre di sua figlia.