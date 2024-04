Uomini e Donne, segnalazione bomba su Daniele Paudice: like sospetti a una sua corteggiatrice

Daniele Paudice sarebbe al centro della bufera. L’attuale tronista di Uomini e Donne avrebbe dimostrato di avere già un certo interesse per Gaia. In dettaglio, il ragazzo aveva messo like ad alcune foto della ragazza a ottobre 2023 molto tempo prima che debuttassero negli studi Elios di Cinecittà. Per questo motivo, il modello aveva già dimostrato un certo interesse per la corteggiatrice, tanto da attirarlo a uscire in esterna più di una volta. Tra i 32mila seguaci di Gaia compaiono molti volti storici del programma tra cui Luca Onestini, Gennaro Farella, Sammy Hassan, Alessio Campoli e Manuel Bortuzzo, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello.

Segnalazione bomba su Daniele Paudice. L’attuale tronista di Uomini e Donne sembra che già conoscesse Gaia, la sua attuale corteggiatrice visto che metteva dei like a delle sue foto su Instagram a ottobre dello scorso anno. A tal proposito, i due hanno già fatto qualche esterna dove si sono trovati molto bene. Il tronista comunque sta facendo la conoscenza di altre ragazze tra cui Valery con la quale ha discusso nel corso delle prime puntate di Uomini e Donne perché stava mangiando patatine invece che invitarlo a ballare. Il 33enne ha meno di 2 mesi di tempo per decidere chi portare fuori dagli studi televisivi. Daniele Paudice ha debuttato a marzo prendendo il posto di Brando sulla poltrona rossa. Il giovane però non ha riscontrato i favori del pubblico per il suo atteggiamento deciso e troppo duro nei confronti delle corteggiatrici.