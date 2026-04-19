Uomini e Donne, Sebastiano Mimosa lascia Simona: beccato all’Isola d’Elba da Elisabetta

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sebastiano Mimosa è tra i protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Il cavaliere sarebbe stato immortalato mentre scendeva dalla nave al porto dell’Isola d’Elba, luogo non casuale visto che è la residenza di Elisabetta Gigante dove ha una panetteria. I due avevano avuto una storia turbolenta durante il dating show ma questo aggiornamento ha riacceso i sospetti su di un eventuale riavvicinamento o chiarimento definitivo. In una segnalazione riportata da Deianira Marzano si legge: “E’ finita la storia tra Sebastiano e Simona. Fonte certa al 100% e lui sta andando da Elisabetta all’Isola d’Elba“. L’esperta di gossip ha aggiunto che un utente avrebbe visto la dama di Uomini e Donne attendere Sebastiano con indosso un abito verde.

Uomini e Donne, Sebastiano Mimosa ha lasciato Simona: parla lei

La storia tra Simona e Sebastiano Mimosa sarebbe giunta al termine. La dama di Uomini e Donne è intervenuta di recente a Lollo Magazine dove ha detto di essere all’oscuro della decisione del cavaliere di raggiungere Elisabetta Gigante all’Isola d’Elba. La donna ha detto di essere sconvolta in quanto non si aspettava un epilogo del genere. La dama ha quindi aggiunto: “Abbiamo un tenore di vita diverso. Io lavoro tutto il giorno, lui è sempre libero.” Parole che evidenziano incompatibilità concrete e un comportamento ritenuto non chiaro. Non resta che attendere i prossimi giorni per ascoltare la versione del cavaliere più discusso di questa edizione del trono over.