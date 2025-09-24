Uomini e Donne: scontro tra Giuseppe e Rosanna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e donne: ennesimo scontro tra Giuseppe e Rosanna, protagonisti del Trono over che tornano al centro studio con un faccia a faccia acceso e carico di accuse. Da coppia amata a primo impatto, la relazione tra i due sembra essersi trasformata in un terreno di sospetti: Rosanna allarga l’orizzonte delle accuse e sostiene di essere stata tradita, mentre Giuseppe replica sostenendo che lei non sia mai stata davvero coinvolta come lui e che lei fosse più concentrata sull’immagine di un rientro nel programma che su di loro.

I dettagli dello scontro tra i due

La dama chiede che vengano visionate le chat tra i due, convinta di avere chiari elementi a supporto della sua versione. Giuseppe, dal canto suo, sostiene che la loro relazione sia terminata il 2 giugno, ma Rosanna ribatte che almeno fino a fine luglio lui avrebbe continuato a frequentarla, scoprendo successivamente di non essere l’unico uomo con cui avesse rapporti. L’episodio amplifica i toni: “Non hai fatto una cosa: essere onesto, chiaro, pulito… sei fradicio”, protesta Rosanna, mentre Giuseppe resta sul piano della sincerità negando di aver avuto comportamenti particolari.

Non mancano però segnali di consolidamento per Giuseppe: sembra che l’amore maturato in estate possa proseguire, e anche Gianni Sperti concorda che Giuseppe potrebbe aver studiato questa mossa.