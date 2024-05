Uomini e Donne, nuovo gesto di Ida Platano per Mario Cusitore: riavvicinamento tra i due?

L’esperta di gossip Deianira Marzano è tornata a parlare di Uomini e Donne con particolare attenzione su Ida Platano e Mario Cusitore. Nel corso di una delle ultime puntate del dating show, l’ex tronista e l’ex corteggiatore avevano deciso di dirsi addio. La donna aveva dimostrato di non riuscire più a fidarsi dell’uomo dopo alcune segnalazioni arrivate sul suo conto. Una volta lontani dalle telecamere, alcune indiscrezioni avevano riportato un riavvicinamento tra Mario Cusitore e Ida Platano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne starebbe facendo di tutto pur di riconquistare il cuore dell’ex tronista. Deianira Marzano sarebbe stata raggiunta da alcuni messaggi da parte degli amici di Mario che le avrebbero detto che il loro amico sarebbe pronto a riprendersi Ida.

Uomini e Donne, Ida Platano indossa l’anello che le aveva regalato Mario Cusitore

Mario Cusitore e Ida Platano continuano ad essere al centro dell’attenzione nonostante la fine di Uomini e Donne. Poche ore fa, Deianira Marzano ha lanciato una nuova segnalazione in merito ai due protagonisti dell’ultima edizione del trono classico condotto da Maria De Filippi. Un utente ha fatto notare all’esperta di gossip che Ida Platano starebbe indossando l’anello che le aveva regalato Mario Cusitore. Deianira Marzano a questo punto si è lasciata andare ad un commento personale che cita in questo modo: “Lui sostiene di essere cambiato e lei è tornata sui suoi passi”. Che i due si stiano riavvicinamento come sospettato da alcuni fan? Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire cosa succederà tra i due.