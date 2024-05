Clamoroso a Uomini e Donne: riavvicinamento in corso tra Ida Platano e Mario Cusitore

Uomini e Donne è finito da pochi giorni ma i protagonista di quest’ultima edizione continuano a far parlare di loro. Infatti ci sarebbe un colpo di scena inaspettato tra due protagonisti del trono classico. Ida Platano aveva accettato di sedersi sul trono nelle vesti di tronista in quanto intenzionata a trovare l’amore in televisione. Maria De Filippi le aveva offerto la possibilità di dimenticare in tutta fretta la relazione avuta con Alessandro Vicinanza, attualmente fidanzato con Roberta Di Padua. Ma il percorso della tronista bresciana si è rivelato pieno di ostacoli. Ida Platano è giunta alla fine del trono classico con due corteggiatori: Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. La donna ha sempre dimostrato di essere molto diffidente a differenza dei due uomini che erano apparsi molto presi dalla sua bellezza.

Uomini e Donne, Ida Platano e Mario Cusitore si sarebbero ravvicinati

Palesemente attratta da Mario Cusitore, Ida Platano ha deciso di non sceglierlo in seguito a varie segnalazioni. Pierpaolo Siano, invece, se n’è andato via da Uomini e Donne accusandola di averla usata. Pochi giorni fa, la tronista ha scritto un lungo messaggio sui social dove ha rivelato i motivi dietro al suo abbandono al trono classico. Intanto, Mario l’ha raggiunta a Brescia dove però non si sono chiariti. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Deianira Marzano ha svelato di aver ricevuto una segnalazione in merito ai due protagonisti di Uomini e Donne. Sembra che tra i due ci sia stato un avvicinamento. A quanto sembra, Ida non avrebbe archiviato la conoscenza con Mario Cusitore nonostante non si fidi di lui.