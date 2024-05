Uomini e Donne, Mario Cusitore rivela in quale rapporti è con Cristina Tenuta e Roberta Di Padua

Mario Cusitore è stato senz’altro uno dei protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne che si concluderà oggi 24 maggio sui teleschermi di Canale 5. L’uomo ha partecipato mercoledì 22 maggio ad una diretta Instagram di Opinionista social dove ha commentato la sua esperienza avuta all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. In questa circostanza, Mario Cusitore ha voluto fare chiarezza su alcuni rumors circolati sulla sua pelle. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato come stanno le cose con Cristina Tenuta, che ha iniziato a seguire su Instagram. In merito a ciò, l’uomo ha dichiarato: “Dovevamo andare entrambi ad una cena che aveva organizzato Ernesto Russo che poi è saltata”. Cusitore ha fatto intendere che tra di loro c’è soltanto un rapporto d’amicizia come quello che ha da tempo con Cristiano, Marcoantonio e Manuela.

Uomini e Donne, Mario Cusitore smentisce il rumors su Roberta Di Padua

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha poi parlato di alcune segnalazioni che lo volevano accanto a Roberta Di Padua. I due infatti erano stati paparazzati allo stesso evento in due momenti diversi della giornata. In merito a ciò, l’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Lì c’è un mio amico che ha un attività e vi anticipo che ci andrà anche sabato prossimo.” Mario ha smentito ogni rumors circolato su di loro, dichiarando di non aver mai visto Roberta Di Padua a quella festa. La donna infatti sarebbe andata via subito con Alessandro Vicinanza, giunto nel frattempo all’evento. E su Ida Platano? Mario Cusitore ha riferito di aver fatto otto ore di macchina per andare a trovarla a Brescia ma di essere stato respinto.