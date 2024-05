Uomini e Donne, Jessica Pittari del trono over sta insieme ad un ex corteggiatore? La segnalazione

Jessica Pittari e Marcello Messina sono stati senz’altro i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La 32enne fisioterapista e già mamma di un bambino di 11 anni è entrata nel dating show per fare la conoscenza di Mario Verona. Peccato che quest’ultime stesse frequentando Milena. In questo frangente però Marcello Messina è rimasto colpito dal fascino di Jessica tanto da decidere di uscire con lei dopo aver chiuso la conoscenza con Tiziana. La dama di Uomini e Donne aveva accettato di tornare in tv dopo un momento di assenza. Purtroppo la conoscenza tra Jessica e Marcello è stata molto turbolenta. I due infatti hanno intrattenuto i telespettatori con i loro alti e bassi. Tuttavia nelle ultime ore un gossip ha messo nuovamente al centro dell’attenzione la Pittari.

Uomini e Donne, Jessica Pittari vista insieme a Sammy Hassan

La dama di Uomini e Donne avrebbe iniziato una frequentazione. A quanto sembra, Jessica Pittari avrebbe intrapreso una storia con Sammy Hassan. Proprio quest’ultimo non è nuovo al mondo della televisione visto che aveva partecipato in veste di corteggiatore nel 2020. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso nelle storie di Instagram un messaggio da parte di una sua utente. In esso, la fan fa sapere che Jessica Pittari è stata vista a Torino insieme a Sammy Hassan, l’ex scelta di Giovanna Abate. Che tra i due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperlo.