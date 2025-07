Uomini e Donne: Giuseppe Molonia ha una nuova fiamma?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo settimane di attese e speculazioni, la rottura tra Giuseppe Molonia e Rosanna sembra ormai essere ufficiale. La coppia, molto seguita dai fan del programma Uomini e Donne, aveva fatto sognare molti con la loro storia, ma recenti indiscrezioni suggeriscono che il loro sentimento si sia spento definitivamente.

A dare la notizia su Uomini e Donne è stato un noto blogger

A dare la conferma di questa crisi è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso foto inedite del cavaliere siciliano in compagnia di una donna mora, scattate durante una giornata al mare. Le immagini mostrano Giuseppe con atteggiamenti molto complici e affettuosi, che sembrano voler indicare un nuovo inizio sentimentale e la volontà di voltare pagina. La donna, di spalle e quindi non riconoscibile, sembra rappresentare una nuova fiamma per il Molonia, che avrebbe deciso di lasciarsi alle spalle il passato con Rosanna.

Non sono da meno le azioni di Giuseppe sui social: l’ex cavaliere ha infatti deciso di togliere il follow a Rosanna su Instagram, gesto simbolico che potrebbe indicare la volontà di chiudere definitivamente quella relazione. D’altra parte, anche Rosanna sembra aver preso una strada diversa, condividendo sui social alcuni video e scatti in compagnia di altri uomini, forse amici, che potrebbero segnare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Insomma, entrambi sembrano aver deciso di guardare avanti, dimostrando che, a volte, il cuore ha bisogno di tempo e di nuove esperienze per guarire.