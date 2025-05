Uomini e Donne, Chiara Pompei choc: “Chiusa in una clinica, mi sono accoltellata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne continua a far parlare di sé nonostante manchino davvero pochi giorni alla sua conclusione, fissata per il prossimo venerdì 30 maggio in prima serata su Canale 5. I suoi protagonisti continuano a far notizia. Questa volta a destare la preoccupazione dei fan sono arrivate le dichiarazioni di Chiara Pompei, che era diventata tronista di questa edizione del trono classico. Un trono che era durato molto poco visto che la donna era stata smascherata dalla redazione. In queste ultime ore, Chiara Pompei è tornata su Instagram dove ha fatto alcune dichiarazioni scioccanti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere al momento chiusa in una clinica psichiatrica perché ha tentato di farsi del male con un coltello. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Sono qui chiusa in una clinica psichiatrica perché ieri mi sono accoltellata ed ho rischiato di morire. Questa è la verità.”

Chiara Pompei sconvolge i fan di Uomini e Donne

Chiara Pompei ha sconvolto i fan di Uomini e Donne con le dichiarazioni choc su Instagram. La ragazza ha ammesso di star passando un momento buio della sua vita e di aver provato il suicidio in un momento di disperazione, travolta da voci false, tradimenti e solitudine. A tal proposito, il suo compagno Riccardo Sparacciari avrebbe ricevuto un messaggio anonimo che accusava Chiara di prostituirsi nei locali. L’ex tronista è apparsa visibilmente provata in quanto tali affermazioni hanno avuto gravi conseguenze nel loro rapporto. La donna ha ammesso: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso che ha creato una frattura. Lui non mi crede e questa è la cosa che più mi fa male.” Un momento davvero difficile per Chiara, che era stata protagonista di questa edizione di U&D.