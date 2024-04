Uomini e Donne, botta e risposta social tra Ida Platano e Mario Cusitore: i dettagli

Ida Platano è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne. La tronista sta facendo il suo percorso all’interno del noto dating show non senza difficoltà. In più occasioni, la donna si è lamentata dello scarso interesse mostrato dai suoi corteggiatori nei suoi confronti. Di conseguenza, la tronista ha ventilato l’intenzione di abbandonare Uomini e Donne se l’intervento di Maria De Filippi non le avesse fatto cambiare idea. Nel corso delle ultime ore sta facendo molto parlare due storie social postate rispettivamente da Ida Platano e Mario Cusitore che secondo alcuni sembrano un botta e risposta. I fan del dating show credono che i due abbiano discusso nuovamente.

Uomini e Donne: frecciatine social tra Ida Platano e Mario Cusitore

La tronista di Uomini e Donne e Mario Cusitore si sarebbero lanciati delle frecciatine social. Tutto è iniziato quando Ida Platano ha postato una storia su Instagram in cui compare un posacenere con la seguente scritta: “Mi sono rotta il c..o”. Non poteva mancare la risposta del suo corteggiatore che ha scritto un lungo post su Instagram. Il napoletano ha scritto le seguenti parole: “Che sia giusto o sbagliato ho sempre scelto io di seguire quello che mi dice l’istinto e non ascoltare ciò che mi viene detto dagli altri”, per poi aggiungere una frase in napoletano detta dall’amica. Che Ida Platano e Mario abbiano litigato nuovamente durante un’esterna? Non resta che attendere la nuova registrazione del trono classico in programma oggi pomeriggio a Roma.