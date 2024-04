Uomini e Donne anticipazioni: una dama pronta a tornare al trono over? L’indiscrezione

Tra le dame che hanno fatto molto parlare di sé c’è senz’altro Veronica Ursida, che è stata protagonista delle passate edizioni di Uomini e Donne. La donna è tornata al centro dell’attenzione dopo essere tornata single. Infatti è terminata la sua love story con Vito Fiusco, conosciuto nel 2021. Purtroppo le cose a distanza di tre anni non sono andate come speravano. L’ex dama al TAG24 ha rivelato: “E’ la realtà dei fatti. Purtroppo anche le più belle favole finiscono e la nostra è finita”. In questo modo, Veronica Ursida ha deciso di prendersi un momento per lei sebbene non escluda un possibile ingaggio all’Isola dei famosi in partenza lunedì 8 aprile su Canale 5. Infatti, la donna ha dichiarato: “In questo momento potrei pensarci di andare. Servirebbe per schiarire le idee”.

Veronica Ursida non esclude il ritorno a Uomini e Donne

Veronica Ursida oltre a lavorare con i social è presente sul piccolo schermo di Rai 2. L’ex dama di Uomini e Donne è opinionista di Paradise, un programma prodotto da Pascal Vicedomini. La donna, madre di un bambino, si occupa anche di organizzare matrimonio e eventi a Roma. Inoltre, nel corso dell’intervista a TAG24 ha detto di non escludere il ritorno ad Uomini e Donne archiviata la storia con l’imprenditore Vito Fiusco, che in passato è stato legato a Miriana Trevisan. Alla domanda, se tornerebbe nel programma condotto da Maria De Filippi, la donna ha dichiarato le seguenti parole: “Mai dire mai”.