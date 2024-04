Uomini e Donne anticipazioni registrazione 8 aprile: Ida stronca Mario, Marika lascia lo studio

Oggi 8 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono avvenuti numerosi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Maria De Filippi ha iniziato con il trono di Ida Platano. La tronista ha portato in esterne entrambi i suoi due corteggiatori. Quella con Mario è stata molto bella sebbene Ida abbia avuto sempre da ridire. La donna inoltre ha portato in esterna Pierpaolo con cui sembra procedere tutto a gonfie vele. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web rivelano che Ida ha ammesso di non avvertire niente di quello che fa Mario in esterna. Come ricorderete, la donna si era lamentata di mancanze di attenzioni da parte dei suoi due corteggiatori. Se Pierpaolo l’aveva raggiunta a Brescia portandole la colazione al salone di bellezza, con Mario era riuscita a chiarirsi dopo le parole grosse scattate in studio.

Uomini e Donne anticipazioni: Marika lascia lo studio dopo le parole di Daniele Paudice

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi ha dato spazio a Daniele Paudice. Il napoletano ha portato in esterna sia Gaia che Marika che sono rimaste alla sua corte molto chiacchierata. Tra il tronista e quest’ultima è scattato un bacio. Il gesto ha suscitato i malumori da parte di Gaia, che in studio ha ammesso di esserci rimasta molto male. Ma le parole non hanno scalfito Daniele che in studio ha detto di rispettarla sopratutto perché è una madre. Una dichiarazione che ha infastidito Marika, la quale ha lasciato lo studio. Daniele non ha deciso di andarla a riprende sostenendo di non aver fatto niente di male se non parlare o discutere con Gaia.