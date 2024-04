Uomini e Donne anticipazioni: lite furiosa in studio, una coppia abbandona il programma

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in programma nelle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5. Grande attenzione sarà focalizzata sul trono classico e in particolare su quello di Ida Platano. La tronista infatti ventilerà l’intenzione di abbandonare in quanto sentitasi trascurata dai suoi due corteggiatori. Maria De Filippi a questo punto manderà in onda un rvm in cui Pierpaolo deciderà di raggiungere Ida a Brescia. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la tronista deciderà di non incontrarlo. Ma Pierpaolo non tornerà indietro immediatamente ma ci riproverà il giorno dopo. Questa volta, l’uomo si presenterà al salone di bellezza con una colazione, tanto che questa volta Ida non potrà fare a meno di accettare il suo romantico gesto.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari litiga con Tiziana, Maura e Gianluca lasciano il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve in televisione rivelano che Ida e Pierpaolo si abbracceranno calorosamente a fine esterna. Una volta tornati in studio, la tronista informerà tutti di aver deciso di rimanere nel programma in quanto conquistata dalle attenzioni di Pierpaolo. Per questo riguarda il trono over, la dama Jasna farà ritorno nel programma mentre Salvatore farà la conoscenza di tre dame: Ida, Alessia e Tiziana dove quest’ultima sarà attaccata furiosamente da Tina Cipollari. Maura e Gianluca infine lasceranno il programma per viversi la storia d’amore lontano dalle telecamere.