Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani rifiuta Fabio dopo la segnalazione, la reazione di Tina Cipollari

Tanti colpi di scena accadranno nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che ci saranno venti di tempesta tra Gemma e Fabio. La dama di Torino giungerà in studio con una segnalazione, secondo la quale lui avrebbe un’altra donna in Spagna. Il cavaliere italocanadese preferirà abbandonare lo studio di Uomini e Donne piuttosto che dare una spiegazione convincente a Gemma. L’uomo non gradirà che la dama faccia delle indagini sulla sua vita passata, tanto da rifugiarsi nel backstage dove verrà raggiunto da Gemma. Un mese dopo il castello rischierà di cadere in frantumi.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma fredda con Fabio

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Gemma Galgani avrà una forte reazione in seguito all’arrivo della segnalazione su Fabio. La donna non riuscirà ad andare oltre, apparendo visibilmente scossa per quanto scoperto tra il cavaliere e la donna spagnola. Fabio ammetterà che quella donna esiste e che ha fatto parte della sua vita fino a quattro mesi prima. Ma Gemma non si lascerà influenzare, apparendo fredda e distaccata. I due non si concederanno nemmeno un ballo al centro dello studio. Tina Cipollari non esiterà a scagliarsi contro Gemma Galgani, accusandola di non aver voluto fare pace con Fabio perché non veramente interessata a lui.