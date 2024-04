Uomini e Donne anticipazioni: doccia gelata per Mario Cusitore, cos’è successo

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi darà spazio al trono di Daniele Paudice. Il tronista napoletano porterà in esterna sia Gaia che Marika. Con quest’ultima corteggiatrice ci sarà il primo bacio. In studio, Gaia dichiarerà di esserci rimasta molto male. Parole che però non turberanno Daniele che al contrario ammetterà di rispettarla visto che è madre di una bambina. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportare da Lorenzo Pugnaloni sul web rivelano che Marika uscirà dallo studio visibilmente infastidita. Daniele preferirà non seguirla nel backstage ribadendo di non aver fatto nulla di male.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario Cusitore riceve una doccia gelata da Ida Platano

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi darà spazio al trono di Ida Platano. La tronista di Brescia porterà in esterna Mario. L’esterna sarà bella e significativa. Purtroppo la donna troverà anche questa volta qualcosa su cui ridire. Ida a questo punto sosterrà che i gesti fatti da Mario non gli arrivano nulla. Una vera e propria doccia gelata per il corteggiatore napoletano. Ida poi farà un’esterna con Pierpaolo. Tra i due sembrerà procedere tutto a gonfie vele. La scelta finale della tronista sembra essere sempre più vicina visto che mancano solo poche settimane alla fine di questa stagione del dating show.