Uomini e Donne anticipazioni 8-12 aprile: la scelta di Ida Platano spiazza, la clamorosa decisione

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che saranno in onda da lunedì 9 a venerdì 12 aprile sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Ida Platano sarà l’indiscussa protagonista degli appuntamenti della nuova settimana. Il suo percorso apparirà sempre più difficile, tanto da prendere una decisione scioccante a riguardo il suo percorso all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano apparirà delusa dai suoi corteggiatori, tanto da accusarli di non fare niente per conquistarla. Per questo motivo, la donna deciderà di non portare nessuno in esterna e ne di ballare con loro.

Uomini e Donne anticipazioni 8-12 aprile: Ida Platano ventila l’intenzione di abbandonare il trono

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulle puntate trasmesse dall’8 al 12 aprile in televisione rivelano che Ida Platano spererà di provocare una reazione in Mario e Pierpaolo. Ma ecco, che i due uomini non faranno niente dando l’impressione di non essere abbastanza interessati a lei. I due corteggiatori inoltre rimarranno impassibili di fronte all’intenzione della tronista di lasciare il trono. Ma ecco, che Maria De Filippi interverrà per dare un consiglio ad Ida Platano. La donna a questo punto ci ripenserà accettando di proseguire il percorso per poi accettare di ballare con Pierpaolo. Successivamente toccherà anche a Mario. La vedova di Maurizio Costanzo poi darà la possibilità a Daniele di farsi conoscere meglio alle sue ragazze. Infatti, il tronista napoletano uscirà in esterna sia con Gaia che con Marika. Valery, invece, abbandonerà il programma.