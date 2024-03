Uomini e Donne anticipazioni 2-5 aprile: scintille tra Daniele e Gaia, cosa succederà

Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che saranno in onda dal 2 al 5 aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei particolari, i telespettatori italiani assisteranno ad un duro confronto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama di Torino infatti deciderà di chiudere la frequentazione con il 51enne Marco giunto in studio per conoscenza. La donna inizialmente aveva in un primo momento deciso di trattenerlo per poi cambiare idea il giorno dopo. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che il gesto farà arrabbiare Tina Cipollari che accuserà Gemma Galgani di essere una persona falsa. Secondo la collega di Gianni Sperti, la dama avrebbe dovuto subito respingere la corte del cavaliere.

Uomini e Donne anticipazioni: Gaia rimprovera Daniele

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi darà spazio ai protagonisti del trono classico dove Daniele e Gaia dimostreranno di avere qualche problema. La corteggiatrice infatti rimprovererà il tronista di aver chiesto a Beatriz di fermarsi in studio per corteggiarlo dopo essere stata scartata da Brando che ha scelto Raffaella. Alla fine, la brasiliana aveva scelto di andarsene senza però placare l’ira funesta di Gaia. Proprio quest’ultima dimostrerà di essere molto arrabbiata con Daniele, deciso a portare in esterna una nuova pretendente. Maria De Filippi infine darà spazio ad Ida Platano. La tronista si scontrerà in modo molto pesante con Mario Cusitore accusandolo di non corteggiarla più.