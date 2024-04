Uomini e Donne anticipazioni 15-19 aprile: sorpresa incredibile per Ida Platano, una coppia va via

Diversi colpi di scena terranno alta l’attenzione dei fan di Uomini e Donne nel corso delle nuove puntate trasmesse da lunedì 15 a venerdì 19 aprile sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che tutta l’attenzione sarà catalizzata sul percorso di Ida Platano che aveva espresso la volontà di abbandonare il trono delusa dal comportamento di Mario e Pierpaolo. La tronista ha poi deciso di fare pace con entrambi. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida raggiungerà Mario in camerino dove avranno un chiarimento. Pierpaolo, invece, farà un importante gesto nei confronti della tronista. L’uomo infatti deciderà di raggiungere Brescia se poi non venisse ricevuto da Ida.

Uomini e Donne anticipazioni: Pierpaolo sorprende Ida Platano, Maura e Gianluca abbandonano la trasmissione

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Pierpaolo non si darà per vinto nonostante il rifiuto di Ida. Il corteggiatore infatti si recherà al salone di bellezza della tronista portandole un vassoio di dolci per fare la colazione. La donna rimarrà favorevolmente dal gesto, tanto da precipitarsi ad abbracciarlo con impeto. Una volta in studio, Pierpaolo e Mario regaleranno una torta a testa ad Ida Platano in occasione del suo compleanno e per combinazione entrambi i due uomini acquisteranno i regali nello stesso negozio. Per quanto riguarda il trono over assisteremo al ritorno di Jasna mentre Maura e Gianluca decideranno di abbandonare la trasmissione mano nella mano. Infine Maria De Filippi farà accomodare Salvatore al centro dello studio per raccontare come sta andando la conoscenza con Tiziana, Ida e Alessia.