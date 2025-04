[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Under 19, sconfitta amara per il Manfredonia

🔹 Sconfitta amara per i ragazzi dell’Under 19 del Manfredonia Calcio, che cadono di misura contro il Casarano al “Via del Mare” di Matino, al termine di una partita intensa e ricca di episodi.

🔹 I biancocelesti partono fortissimo e trovano subito il vantaggio con Nicolò La Torre, autore di un gran sinistro sotto l’incrocio al termine di un’azione manovrata e ben costruita. Il primo tempo vede un Manfredonia compatto, aggressivo e propositivo. Altre due ghiotte occasioni per il raddoppio: un tiro a giro di La Torre che sfiora la traversa e un colpo di testa di Melis da buona posizione.

🔹 Nella ripresa l’equilibrio cambia: l’infortunio di Figurella, unito alle assenze già pesanti di D’Arienzo e Rignanese, costringe mister Piccoli a ridisegnare il centrocampo, adattando un difensore in mediana. Il Casarano ne approfitta e pareggia con un gran tiro da fuori del numero 10, sugli sviluppi di una palla persa a centrocampo.

🔹 Il gol del 2-1 dei padroni di casa arriva al 28’ del secondo tempo, in netto fuorigioco non rilevato dalla terna arbitrale. Da quel momento la gara si incattivisce: palloni buttati in campo, perdite di tempo e tensione in campo.

🔹 Nonostante tutto, il Manfredonia sfiora il pareggio al 35’: su calcio di punizione di Berardinetti, il pallone si stampa sulla traversa, a portiere battuto. Un minuto dopo, occasione clamorosa davanti alla linea di porta, ma la palla non viene spinta in rete e il Casarano riesce a salvarsi.