Under 19, Manfredonia-Fasano 0-0: pareggio senza gol

🔹 Pareggio a reti bianche per l’Under 19 del Manfredonia, che al Miramare impatta 0-0 contro il Fasano, secondo in classifica. Un risultato che sta stretto ai ragazzi di Mister Piccoli, protagonisti di una prestazione generosa e brillante, nonostante le tante difficoltà.

🔹 La gara parte subito in salita: a 10 minuti dal fischio d’inizio, Giacometti, punta centrale e riferimento offensivo della squadra, è costretto a fermarsi durante il riscaldamento. Un’assenza pesantissima, che obbliga Mister Piccoli a rivedere completamente il piano gara preparato in settimana. Il tutto in un contesto già reso complicato dalle defezioni per squalifiche e infortuni.

🔹 Nonostante tutto, i ragazzi scendono in campo con grande determinazione. Il primo tempo è a senso unico: il Manfredonia gioca con personalità, tiene il possesso, imposta dal basso e costruisce in maniera ordinata. Il pressing alto del Fasano viene aggirato con scambi rapidi e precisi. Alla mezz’ora, la prima grande occasione: Figurella si inventa un tiro che colpisce il palo interno e sfila fuori. Un episodio sfortunato, che non scoraggia i nostri. Pochi minuti dopo, Melis affonda sulla fascia e serve un pallone preciso al centro: ancora Figurella sfiora la deviazione decisiva. Poi tocca a Rignanese provarci con un tiro velenoso, ma anche in questa occasione la fortuna non è dalla nostra parte.

🔹 Nella ripresa il copione cambia. Il Fasano, consapevole dell’importanza del match in chiave campionato (è in piena corsa con la Virtus Francavilla), alza il baricentro e mette in difficoltà la retroguardia biancoceleste. Gli ospiti colpiscono una traversa e costringono Basta a due interventi straordinari, che tengono il risultato inchiodato sullo 0-0. Sono minuti complicati, dove il Manfredonia soffre ma regge con carattere e compattezza.

🔹 Dopo il momento di pressione, il Manfredonia torna a respirare. Riconquista metri, riprende il possesso e torna a giocare. Al 75’ però arriva un altro episodio chiave: Rignanese viene espulso e i nostri restano in dieci. Mister Piccoli ridisegna la squadra con un 4-4-1, chiedendo uno sforzo extra a tutti i reparti.

🔹 E nonostante l’inferiorità numerica, il finale è tutto di marca sipontina. Colucci prima, poi Fatone e infine Berardinetti sfiorano il gol vittoria nei minuti finali. Tre palle nitide, che avrebbero potuto cambiare la storia del match. Ma tra un pizzico di imprecisione, la bravura del portiere ospite e la solita sfortuna, il punteggio resta inchiodato sullo 0-0.

🔹 A fine partita, applausi convinti del pubblico del Miramare. I nostri ragazzi hanno dato tutto, tenendo testa a una delle formazioni più forti del campionato. Ora testa all’ultima giornata, sul campo del Casarano. Sarà una sfida importante, con il quinto posto nel mirino, distante solo due lunghezze e attualmente occupato dal Gravina. Una chiusura di stagione tutta da vivere.