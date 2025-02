[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Under 17 a Veronello per il primo raduno nazionale: il sipontino Michele Russo è l’unico pugliese

C’è anche il sipontino Michele Russo, uno in Puglia, tra i convocati della Rappresentativa Nazionale Under 17 della LND che si ritroverà martedì prossimo al centro sportivo Veronello a Calmasino (VR) per il primo raduno nazionale di questa stagione che coinvolgerà trentatré calciatori classe 2008 appartenenti ai club di Serie D e dei campionati regionali.

Con la fase di preselezione chiusa due settimane fa in occasione dell’ultimo stage territoriale a Catanzaro, Roberto Chiti comincia così a trarre le somme del lavoro di scouting iniziato a ottobre scorso e grazie al quale sono stati visionati oltre centro ragazzi provenienti da tutta Italia. Obiettivo arrivare con la rosa migliore possibile ai prossimi appuntamenti che, a partire da marzo, vedranno la selezione LND confrontarsi con alcune delle migliori realtà del calcio professionistico italiano ed internazionale.

L’arrivo dei calciatori al centro sportivo è previsto entro le ore 12.30, poi nel pomeriggio gli stessi sosterranno il primo allenamento agli ordini di mister Chiti e del suo staff. Il raduno si chiuderà mercoledì 19 febbraio con un triangolare a ranghi contrapposti, strutturato in gare da 30’, dove ruoteranno tutti i ragazzi a disposizione del tecnico toscano.

Lista convocatiPortieri: Tommaso Castaldi (Lascaris), Enrico Bresolin (Virtus Bolzano), Diego Guolla (Dolomiti Bellunesi)

Difensori: Gabriele Baruffaldi (Bule Bellinzago), Filippo Papandrea (Grifone), Michele Russo (Manfredonia), Pietro Battaiotto (Liapiave), Loris Fontana (Fiorenzuola), Pietro Mancin (Adriese), Gabriele Traballi (San Giuliano City), Giulio Pimpinelli (Follonica Gavorrano), Leonardo Romitelli (Recanatese), Aniello Esposito (Peluso Academy), Emanuele Cacciatore (Gladius Pescara), Leonardo Rotolo (Tau Altopascio)

Centrocampisti: Giacomo Agogliati (Enotria), Abdelaziz Madiq (Biellese), Nicholas Damiani (Civitanovese), Antonino Liguori (Fortitudo Bagheria), Niccolò Vaggioli (Affrico), Niccolò Felici (Ostiamare), Mussa Fofana (Piacenza), Francesco Antonio Chirico (Reggina), Samuele Carannante (Campania Puteolana)

Attaccanti: Pietro Rota Bulo (Virtus CiseranoBergamo), Alessandro Paudice (Savoia), Simone Gallo (Gioiosa Jonica), Bryan Valencetti (Scandicci), Salvatore Gerolino (Città di Teramo), Matteo Cassani (Savio), Kevin Casanova (Dolomiti Bellunesi), Alessandro Burlandi (Sanremese), Angelo Bennici (Licata)

Staff – Consulente della Presidenza: Ettore Pellizzari; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore organizzativo/Segretario: Alberto Branchesi; Capo delegazione: Arcangelo Pezzella; Segreteria: Daniele Luciani; Allenatore: Roberto Chiti; Vice allenatore: Raffaele Rispo; Allenatore dei Portieri: Calogero Giardina; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Medico: Gaetano Schiavottiello; Fisioterapista: Graziano Abbate, Caterina Giuliani; Match analyst: Christian Bonfante; Magazziniere: Giuseppe Agrestini, Walter Ciolli; Osservatori Serie D: Massimo Storgato, Alessandro Ciampoli; Referenti Tecnici Regionali: Rosario Amendola (Piemonte VdA), Gabriele Turci (Emilia-Romagna), Claudio castelli (Trento), Corrado Orcino (Liguria), Stefano Trevisanello (Veneto)

di Antonio Castriotta