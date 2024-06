Una coppia di Uomini e Donne ha annunciato le nozze: fan al settimo cielo

Dopo Andrea e Arianna, un’altra coppia nata all’interno di Uomini e Donne ha deciso di prendere una decisione importante riguardo il suo futuro: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno deciso di sposarsi dopo cinque anni d’amore. I due con l’ironia che li contraddistingue da sempre hanno condiviso con i loro followers la bella novità attraverso un post che ha conquistato tantissimi like e condivisioni. Lorenzo Riccardi sta insieme a Claudia Dionigi da settembre 2019 quando la preferì a Giulia Cavaglià. Da lì a poco, la coppia di Uomini e Donne si è trasferita a Milano. I due hanno deciso di unire gli affari mentre la nascita della piccola Maria Vittoria ha suggellato per sempre il loro amore.

Uomini e Donne, Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi si sposano

Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne si sposano. Ad annunciare la notizia è stata la coppia che ha pubblicato un video sui rispettivi profili Instagram che è stato visto da milioni di fan. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno annunciato che diventeranno marito e moglie il prossimo 30 novembre. Per questo motivo, non sono mancate le congratulazioni dei fan che li seguono da tantissimo tempo. E’ la seconda coppia che ha annunciato lo sposalizio dopo Andrea Cerioli e Arianna: l’ex tronista bolognese ha fatto la proposta di nozze alla compagna durante le vacanze in Sardegna insieme alla loro figlia Allegra, avuta solo pochi mesi fa. Segnale di come nel programma di Maria De Filippi si possa davvero trovare l’amore.