Un voucher di 100 euro per chi adotta un cane del canile, l’idea del comune di Campobasso

Un voucher di 100 euro per chi decide di prendere un cane dal canile municipale “Marisa Civerra” di Santo Stefano, frazione di Campobasso.

E’ l’iniziativa dell’Amministrazione comunale nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata da tempo. “Un amico vero non lo compri, lo trovi in canile. Gratis“: questo lo slogan per coinvolgere le famiglie sull’importanza delle adozioni dal canile in alternativa all’acquisto di un cucciolo in negozio.

“Gli ospiti del canile comunale sono tanti – fa sapere l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – circa 250, un numero che nelle ultime settimane sta aumentando a causa di numerosi rinvenimenti ed abbandoni sul territorio, oramai all’ordine del giorno”.