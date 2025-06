Un Posto al Sole, spoiler 23 giugno 2025: una scoperta spiazza Alberto, intanto Micaela…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 23 giugno 2025, nel primo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Gianluca rifiuterà la proposta di Luca e Giulia, cioè di andare con loro a Napoli per un po’. Quando la Poggi e il suo compagno torneranno a casa Alberto scoprirà che entrambi sono a conoscenza del luogo in cui vive suo figlio e non reagirà affatto bene.

Spoiler Un posto al sole 23 giugno 2025: Rosa propone Pino di dormire da lei

Nei precedenti episodi della fiction partenopea Rosa ha di nuovo fatto i conti con qualche dubbio in merito ai suoi sentimenti. La Picariello deciderà di seguire il consiglio di Clara e Raffele e inviterà Pino a trascorrere la notte a casa sua.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano poi che Pasquale De Simone si rifiuterà di dare delle lezioni di ballo a Micaela. Nella puntata di stasera Filippo con ironia la provocherà dicendole che la danza non fa per lei, questo la spingerà ancora di più a dimostrare quanto vale.