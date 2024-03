Una clamorosa e inquietante notizia movimenterà Un posto al sole e le anticipazioni puntate dal 18 al 22 marzo 2024. Cara ha scelto di andare a vivere con Alberto e si ritrova incinta di Eduardo, che farà ora? Il padre del nascituro accetterà il fatto? Palladini si arrabbierà moltissimo, che succederà?

Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole dal 18 al 22 marzo 2024

Le trame delle puntate settimanali di Un Posto al Sole, trasmesse da Rai 3 ogni giorno dal 18 al 22 marzo 2024 mostrano una notizia eclatante.

Lunedì 18 marzo 2024, Mariella e Guido saranno molto tesi. La coppia cercherà di ritrovare l’armonia, sarà però arduo recuperare il passato. Manuela incauta con Irene, ha fatto in modo che la piccola sia controllata assiduamente.

Martedì 19 marzo 2024, Michele sarà tormentato dal suo modo di essere padre. Silvia troverà chi l’aiuta, Rossella dovrà confrontarsi con qualcuno, inevitabilmente. Manuela sentirà il peso di aver dato a Irene il vecchio cellulare di Serena. I Sartori peggioreranno visibilmente con Irene che non ascolterà più i suoi genitori. Guido sarà arrabbiato con Mariella, non baderà nemmeno alle premure della moglie.

Mercoledì 20 marzo 2024, Nunzio vorrà confrontarsi con Rossella, da cui si recherà. Le preoccupazioni di Manuela insospettiranno Serena. La Cirillo capirà che la sorella è coinvolta in quello che è successo a Irene. Roberto e Marina cercheranno la tranquillità di Ida e riusciranno a calmarla con una concessione, di che si tratterà?

Giovedì 21 marzo 2024, Alberto rispetterà la promessa fatta a Clara e cercherà una nuova abitazione. La Curcio sarà sempre più indecisa, vista la situazione. Guido con Mariella avrà un atteggiamento scostante e poco partecipe. Salvatore incontrerà qualcuno a Il Vulcano, chi potrebbe essere? Roberto e Marina hanno permesso a Ida di rivedere suo padre per calmarla. Diego ha un piano in testa e potrebbe cambiare tutta la situazione.

Venerdì 22 marzo 2024, Rosa sta per abbandonare la Terrazza, a Manuel non piacerà non abitare più nell’appartamento di Giulia, soprattutto dopo la grande amicizia fatta con Luca. La Picariello vorrà tornare a casa. Alberto scoprirà che Clara è incinta di Eduardo e si arrabbierà, anche se la Curcio gli rivelerà di non sapere se tenerlo. Sasà conoscerà più approfonditamente Luciano, l’uomo incontrato casualmente a Il Vulcano.