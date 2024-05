Un posto al sole anticipazioni giugno 2024, Marina e Lara amiche?

Un posto al sole e le anticipazioni giugno 2024, mostreranno un emozionante incontro tra Marina e Lara che si ritroveranno faccia a faccia. Le due donne si incontreranno e Lara possibile per fare capire che è cambiata, Roberto si arrabbierà moltissimo quando verrà a sapere che la sua ex vuole aiutare Ida.

Lara tornerà a essere una delle protagoniste di Un posto al sole

l’ex di Roberto tornerà sul piccolo schermo da fine maggio e sarà protagonista per tutto il mese di giugno. Diego Giordano e Ida Kovalenko avranno bisogno della signora Martinelli per avere la sua testimonianza nella guerra legale contro Ferri. L’imprenditrice si recherà a Palazzo Palladini e lì incontrerà Marina Giordano e le dirà di essere cambiata.

LEGGI ANCHE: Stasera in tv, la programmazione di sabato 25 maggio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Ida farà tutto il possibile per riavere il suo bambino e, insieme a Diego, si metterà sulle tracce di Lara. I due troveranno Martinelli in un convento e le chiederanno di aiutarli e dare la sua testimonianza nella causa contro Roberto. L’acerrima nemica di Marina accetterà la proposta? Non ci è dato saperlo, di sicuro però il ritorno di Lara farà tremare i coniugi Ferri.

Marina e Lara si incontrano, Ferri si infurierà

Lara, dopo avere incontrato Ida, deciderà di recarsi a Posillipo a Palazzo Palladini, lì incontrerà Marina, a cui dirà di essere cambiata e cercherà di convincerla che non è più la donna pericolosa e cattiva di un tempo. Le intenzioni e le parole di Martinelli manderanno su tutte le furie Roberto e, i coniugi Ferri si agiteranno all’inverosimile e temeranno le malefatte che hanno fatto possano venire a galla. In questo caso Roberto perderebbe il piccolo Tommaso.

Marina e Roberto stanno crescendo Tommaso come fosse figlio loro. Ferri si è affezionato a Tommaso e, negli ultimi mesi, l’imprenditore ha fatto di tutto per essere un buon padre. All’inizio, Ferri ha creduto davvero che il piccolo fosse suo figlio, perché Lara aveva finto di avere portato a termine la gravidanza.

Marina intuirà tutto, però, e la verità verrà a galla, Lara sarà smascherata e tutti sapranno che Martinelli ha comprato il figlio di Ida. Intanto Ida si metterà sulle tracce del suo bambino e arriverà in Italia, facendo da baby-sitter al piccolo. A Palazzo Palladini la tranquillità durerà poco. Una nuova battaglia legale contro Roberto, per riavere il bambino inizierà di nuovo.