Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 luglio 2025

Torniamo a trattare la super soap tutta Italiana per ragguagliarvi sui prossimi avvenimenti. C’è una importante novità, Gennaro divenuto amministratore delegato dei Cantieri, intende estromettere Roberto e Marina da qualsiasi decisione. Michele, dopo essersi confrontato con Agata, vorrebbe indagare sui Gagliotti, con Elena e la radio. Micaela accetta e Gabriela si sfideranno, chi avrà la meglio?

Un posto al sole anticipazioni, Viola e Damiano progetteranno le vacanze

La salute di Eugenio peggiorerà improvvisamente. Michele ed Elena intendono confrontarsi apertamente i Gagliotti, intanto Marina e Ferri subiscono l’arroganza del nuovo amministratore. Samuel si diletta dell’approvazione di due donne, è quindi di ottimo umore, Micaela vuole migliorare nella danza, ce la farà?

Gennaro continuerà a migliorare il suo potere ai Cantieri, Roberto e Marina si prepareranno per scontrarsi direttamente. Ferri perderà il controllo, perché Palladini lo riempirà d’ansia. Viola è in pensiero per la salute di Eugenio. Mariella e Guido, vedono un futuro incerto per la loro relazione.

Viola è molto preoccupata per il suo ex marito

Gli accertamenti per le condizioni di Eugenio Nicotera sono incerti, Marina ha paura di una denuncia di Alberto per Ferri l’aggressione di Ferri. Gennaro rilancia i Cantieri. Marina e Roberto ostacolano e contenere i danni provocati dalla nuova gestione.

Intanto Michele intende non seguire la pista seguita insieme ad Agata. La donna, però, crede di essere vicina a scoprire la verità sulla scomparsa di Assane. Viola verrà a sapere che Eugenio dovrà sottoporsi a un delicato intervento di bypass, sarà sopraffatta dal senso di colpa.

Marina e Roberto contrasteranno Gennaro, ma lui sembrerà ormai padrone assoluto dei Cantieri. Mariella, del tutto in crisi con Guido, troverà conforto in Cerruti, Lollo inizia mostrerà segnali disagio, che accadrà?

