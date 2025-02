[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

De Leonardis (FdI): “Un ecografo al poliambulatorio di Mattinata che non risolve le tante mancanze di specialisti. Servono risposte e non spot elettorali”

“La campagna elettorale per le elezioni regionali ha portato in “dono”, giorni fa, un ecografo al poliambulatorio di Mattinata. Peccato che, per il resto, la struttura sconti carenze di figure specialistiche e che il centro garganico, come ho evidenziato poche settimane fa, aspetta da mesi la nomina del medico di medicina generale”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che aggiunge: “In virtù dell’anzianità della popolazione residente, è ad esempio necessario prevedere anche la presenza di un neurologo al poliambulatorio mattinatese. La mancanza di questo specialista sta infatti determinando notevoli disagi e sta costringendo i pazienti a spostarsi in altre località quali Manfredonia e Monte Sant’Angelo, affrontando i conseguenti disagi e le relative spese da sostenere, andando a sovraccaricare il lavoro del medico in servizio che deve anche provvedere ad effettuare visite domiciliari in quei centri. Stiamo parlando di persone anziane con patologie croniche, non autosufficienti, in condizioni di fragilità e con problemi di deambulazione le quali, peraltro, necessiterebbero innanzitutto di cure domiciliari nel loro centro di residenza. E non è solo quella del neurologo la figura mancante al poliambulatorio visto che ci sarebbe bisogno anche di altri medici specialisti come l’oculista, l’urologo, il gastroenterologo, lo pneumologo, mentre il cardiologo assicura attualmente visite soltanto due ore alla settimana. Ci troviamo di fronte all’ennesimo esempio di sanità disastrosa a cui ci ha tristemente abituato il centrosinistra di Emiliano e Piemontese il quale dovrebbe affrontare e risolvere le problematiche sanitarie di Mattinata nella loro interezza anziché sbandierare a favor di telecamera, assieme al direttore generale dell’Asl Nigri, un ecografo, che peraltro sarebbe addirittura usato, che per il poliambulatorio mattinatese era semplicemente un atto dovuto”, conclude De Leonardis.