Un campo dedicato ai giovani, per l’educazione alla legalità. Intervista a Domenico La marca

Un campo dedicato ai giovani e per i giovani, sulla legalità. Emmaus insieme a Libera per dare spazio ai giovani per far capire ai giovani che è possibile cambiare le cose. 20 giovani per 5 giorni tra formazione e solidarietà. Vivranno momenti in cui incontreranno testimoni, andranno in contesti positivi, dove c’è qualcuno che sta tracciando un sentiero di positività. Foggia ha bisogno di queste esperienze positive. “I giovani vogliono essere protagonisti per cambiare le cose, dobbiamo dargli più spazio.”