Oggi – con una rappresentanza di assessori, consiglieri e dipendenti componenti della squadra del Comune di Manfredonia – scenderó in campo per il “Torneo di calcetto” promosso da “Casa dei Diritti” e “Oltre / la rete di imprese” per dare un calcio al razzismo.

L’iniziativa sportiva vuol ribadire ancora una volta la bellezza dell’inclusione, dell’incontro con l’altro, del rispetto. Il Torneo si svolgerà in occasione della XVIII Settimana di azione contro il razzismo in programma in tutta Italia dal 15 al 21 marzo 2022 su iniziativa dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – con l’obiettivo di promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione volte ad accrescere una coscienza multietnica e multiculturale presso l’opinione pubblica e, in particolare, fra i giovani

Il fischio di inizio è previsto a partire dalle ore 15.30 sui campi de L’ Arena Sport Center – località Posta del Fosso – presso gli Impianti Sportivi Salvemini di Manfredonia che hanno messo a disposizione dell’iniziativa le loro strutture. A scendere in campo saranno sei squadre: Comune di Manfredonia, Associazione G.I.N.A., Casa Accoglienza Padre Agostino Castrillo di Gesù e Maria, Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, beneficiari/utenti dello Sportello 108 e SAI di Medtraining, Rete Oltre.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia