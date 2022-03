Un altro camion di aiuti umanitari è partito per l’Ucraina da Manfredonia “Grazie a tutti”

“Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato nella raccolta dei beni di prima necessità per Ukraina. Un ringraziamento particolare a Don Giovanni per la piena disponibilità. Un ringraziamento a Noemi per la super collaborazione e dedizione e a tutti i signori che hanno collaborato: Maria ,Silvana ,Michela ,Lorenzo ,Mateo ,Donato ,Nicola ,Gaetano e i ragazzi Lele ,Chiara ,Monica ,Pietro Carol ed Emanuel .Inoltre un ringraziamento a tutti le mie compaesani ..Secondo tir e partito ieri sera ..Ringraziamo il SIGNORE.”

Dal profilo di Oksana Kosmhinka