Umberto Perissinotto presenta i suoi romanzi a Manfredonia

Il vicesindaco di Motta di Livenza, Umberto Perissinotto, sarà protagonista di un importante appuntamento culturale venerdì 6 giugno a Manfredonia, dove presenterà i suoi romanzi “Il lago di Van” e “Un filo di paglia” presso il suggestivo Chiostro comunale di Palazzo San Domenico.

L’evento, patrocinato dal Comune di Manfredonia, avrà inizio alle 20:45 e rappresenta un’occasione significativa di scambio culturale tra Veneto e Puglia. Perissinotto, che oltre al suo impegno amministrativo nella cittadina trevigiana coltiva con passione l’attività letteraria, incontrerà i lettori per un dialogo aperto sulle sue opere.

“Il lago di Van” e “Un filo di paglia” sono due romanzi che hanno riscosso interesse nel panorama letterario, rivelando la sensibilità narrativa dell’autore e la sua capacità di intrecciare storie capaci di coinvolgere il pubblico.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati e rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino non solo le opere ma anche il percorso umano e professionale di Perissinotto, figura che ha saputo coniugare l’impegno politico-amministrativo con la passione per la scrittura.