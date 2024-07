Ultim’ora: Stadio Miramare di Manfredonia interamente agibile

A partire dall’imminente stagione 24/25 lo stadio Miramare di Manfredonia sarà interamente agibile.

Nella giornata di ieri la Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo riunitasi in Prefettura ha espresso parere favorevole di agibilità (con qualche ulteriore integrazione documentale a corredo che sarà trasmessa ad horas dalla società gestore e dal Comune) per l’effettivo utilizzo al 100% della struttura dopo anni di temporanee proroghe e deroghe.

Un traguardo storico giunto al termine di un percorso tecnico-amministrativo di quasi un anno, durante il quale la “Manfredonia Miramare SSD”, con l’importante collaborazione di tutti i componenti della Commissione, con propri investimenti ha riqualificato e messo a norma lo Stadio comunale per la prima volta in assoluto.

Una buona notizia non solo per il Manfredonia Calcio, che si appresta ad affrontare con rinnovato entusiasmo il campionato di Serie D con il supporto del pubblico, ma per l’intero territorio che può contare su una struttura sportiva di livello ed a norma di legge.

MANFREDONIA MIRAMARE SSD