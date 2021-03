Ufficiale: l’Eccellenza riparte l’11 aprile

Ben 24 dei 27 club iscritti all’unico campionato regionale di calcio a 11 ritenuto di “preminente interesse nazionale” da parte del CONI hanno aderito al nuovo format elaborato dal Consiglio Direttivo del C.R. Puglia LND per la ripartenza dell’attività ufficiale. Soltanto U.G. Manduria Sport e A.S.D. San Marco non hanno condiviso il piano di ripartenza del Comitato Regionale, ritenendo già conclusa la stagione sportiva 2020/2021. L’unica richiesta di ulteriori chiarimenti pervenuta è della A.S.D. A. Toma Maglie, che, in assenza di garanzie economiche e sanitarie, nonché di maggiori delucidazioni in merito all’applicazione del nuovo format, ha rimandato la propria decisione a data da destinarsi. In queste ore, il Presidente Tisci risponderà punto per punto ai quesiti del club salentino, che poi dovrà esprimersi in maniera ufficiale sulla sua eventuale partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza.

Il principale torneo regionale ripartirà dalla 5^ giornata, con una formula che prevede la disputa del solo girone di andata a partire da domenica 11 aprile 2021. La stagione regolare si concluderà il 6 giugno 2021 con la 13^ giornata di andata. Le date previste per la disputa dei playoff sono 13, 20 e 27 giugno 2021. La formula dei playoff prevede l’incrocio fra le prime quattro squadre classificate di ciascun girone nel seguente ordine: 1^ vs 4^, 2^ vs 3^. Le due squadre vincenti il primo turno playoff si scontreranno in gara unica. Le due squadre vincenti di ciascun girone si affronteranno nella finale playoff per decretare la squadra promossa al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2021/2022. Per quanto riguarda la Fase Regionale della Coppa Italia di Eccellenza, il C.R. Puglia LND ha annullato la competizione per mancanza di date infrasettimanali utili a portare a termine la competizione, mettendo in conoscenza la Lega Nazionale Dilettanti del predetto provvedimento.

