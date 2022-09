Uefa, fair play finanziario: multe per Inter, Juve, Milan e Roma

E’ arrivata l’ufficialità: la UEFA ha sanzionato 8 squadre, tra cui Inter, Milan, Roma e Juventus per un totale di 172 milioni di euro in contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate nei prossimi anni. La sanzione è sospesa per i prossimi tre anni di settlement agreement, quattro nel caso di Roma e Inter. Gli altri club sono PSG, Monaco, Besiktas e Marsiglia.

Il “Settlement Agreement” è una sorta di patteggiamento con il quale la società può concordare le sanzioni e il percorso per rientrare nei parametri del Fair play finanziario (FFP). In questo caso, la proposta arriva dalla UEFA, mentre nel caso del “Voluntary Agreement” si muove il club stesso. Del totale di 172 milioni, 26 devono essere versati o sottratti, mentre i restanti 146 sono soggetti all’adempimento ai paletti dell’accordo con il massimo organo calcistico europeo.