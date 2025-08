UeD, Riccardo Guarnieri non sta bene: “Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per anni Riccardo Guarnieri è stato uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, amatissimo dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi.

Il suo percorso non è mai passato inosservato, diverse sono state le frequentazioni iniziate in trasmissione, quella con Ida Platano è senza senza dubbio la più chiacchierata. Per molto tempo il loro rapporto è stato caratterizzato da molti alti e bassi, più volte hanno provato a concedersi un’altra possibilità ma vari tira e molla il loro addio è stato definitivo.

La rivelazione di Riccardo Guarnieri preoccupa i fan: l’ex cavaliere non sta bene

Da molto tempo è assente da Uomini e Donne, l’ex cavaliere da circa due anni sembra aver ritrovato l’amore fuori dalla trasmissione e sembra essere molto felice. Nelle scorse ore, però, una rivelazione che si è lasciato sfuggire sui social ha allarmato non poco i suoi fan.

Cosa è successo? Riccardo Guarnieri non sta bene, in molti si sono preoccupati quando hanno scoperto che è finito in ospedale. L’ex cavaliere ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che gli stanno scrivendo, ha poi svelato: “Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile”. Ha rivolto un pensiero anche agli haters, che trovano sempre il tempo di mandare messaggi offensivi anche in un momento di difficoltà, a questi ha detto che alla loro malattia non ci sarà mai rimedio.